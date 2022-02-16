РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минэкологии Московской области о взыскании 17-миллионного ущерба, нанесенного незаконным складированием отходов в городском округе Щелково. Ответчик – компания «Неруд Авто Строй», специализирующаяся на земляных работах, сообщает пресс-служба министерства.

«В ходе административного расследования было установлено, что на 2 участках в районе д. Никифорово были размещены загрязненные грунты, золошлаковая смесь, лом асфальта и бетона, древесные и другие строительные отходы. За это компания была крупно оштрафована. Специалисты рассчитали ущерб, нанесенный землям, который превысил 17 млн рублей», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Нарушители сначала пытались опротестовать постановление об административном наказании, однако Ногинский городской суд подтвердил законность действий министерства. Теперь компании придется полностью возместить нанесенный ущерб.