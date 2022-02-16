РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Новые пути взаимодействия с жителями Балашихи обсудили в муниципальном Центре управления регионом, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

«Вместе с коллегами показали председателю Мособлдумы Игорю Юрьевичу Брынцалову, вице-губернатору Подмосковья Ирине Александровне Каклюгиной и зампреду правительства региона Вячеславу Вячеславовичу Духину работу нашего муниципального ЦУРа и системы «Инцидент»,- написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в ходе встречи они обсудили развитие работы в системах, новые пути взаимодействия с жителями и оперативного реагирования на обращения.