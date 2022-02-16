РИАМО - 16 фев. Центр поддержки экспорта Московской области стал лидером рейтинга самых эффективных ЦПЭ России за прошлый год. Подмосковный центр оказался на первом месте, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Исследование провели специалисты Российского экспортного центра. Рейтинг учитывает охват поддержки экспорта в регионе, количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их географию, а также другие факторы.

«Центром поддержки экспорта в Подмосковье выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд ВЭД уже четвертый год занимает первое место в рейтинге РЭЦ», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в прошлом году более 600 организаций из Московской области получили поддержку фонда. С помощью этого более 120 предприятий заключили экспортные контракты. Их общая сумма превышает 80 млн долларов.

«Мы очень ценим, что наш ЦПЭ МО занимает 4-й год подряд 1-е место среди региональных центров поддержки экспорта. С каждым годом удерживать его все сложнее, т.к. конкуренция среди регионов очень высока. Во многом победа стала возможной благодаря экспортерам Московской области, их активности на внешних рынках, вовлеченности в экспорт и любви к своему делу», - сказал исполнительный директор Центра поддержки экспорта Московской области Алексей Плетнев.

Он уточнил, что центр функционирует для того, чтобы создать все условия для развития экспорта для регионального бизнеса, которые будут учитывать его специфику и возможности.