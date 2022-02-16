РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Прокуратура проведет проверку по факту жестокого обращения с детьми в одном из развивающих центров подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте ведомства.

Прокуратура организовала проверку по факту жестокого обращения с детьми в одном из центров развития в Красногорске.

В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что на одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о жестоком обращении с подопечными в одном из центров для детей с особенностями развития. В частности, на опубликованных видеокадрах видно, как специалист по постановке речи силой удерживает ребенка, бьет его куском сырого мяса по голове и рукам, осыпает мальчика мукой и кидает ему в лицо кофейные зерна.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову организовать проверку доводов, изложенных в СМИ, и выяснить все обстоятельства.

Получить оперативные комментарии в администрации округа и центре, попавшем в поле зрения правоохранительных органов, не удалось.