РИАМО - 16 фев. Специалисты закончили работы по капитальному ремонту столичного дома «Для рабочих Товарищества суконной мануфактуры Йокиш», сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Историческое здание построили в 1917 году, она расположено по адресу: улица Михалковская, дом №40.

Специалисты заменили обрешетку, слуховые окна, кровельное покрытие и часть стропил крыши здания. Для утепления был применен легкий утеплитель из минераловатных плит. Деревянные элементы крыши обработали специальным огнебиозащитным составом.

Рабочие также обновили инженерные системы здания. Также специалисты заменили систему электроснабжения многоквартирного дома и вернули исторический облик подъезду.

Дома «Для рабочих Товарищества суконной мануфактуры Йокиш» — пятиэтажный, он имеет Г-образную форму. Здание выполнено в неоклассическом стиле. Его отштукатуренные фасады украшают венчающие и межэтажные карнизы. ​