РИАМО - 16 фев. В ходе реставрации Успенского музея на Красной площади были найдены старинные фрески, созданные иконописцем Дионисием и его помощникам. Они очень важны для исследователей, сообщила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

«Успенский собор – это очень сложная в архитектурном палена пространство, собор в комплексе не реставрировался очень давно», - рассказала Гагарина.

Она уточнила, что несколько лет назад началась поэтапная реставрация собора. За это время была утеплена кровля и устранены протечки, заменены инженерные системы.

Далее специалисты перешли к очистке и укреплению столбов, находящихся внутри собора.

«Мы обнаружили фрески, которые принадлежат Дионисию и его помощникам, и постепенно открываем новые и новые фрески, которые находятся за алтарем», - добавила генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Она подчеркнула, что найденные фрески на очищенных столбах ближайшие 2 года закрываться не будут. Их можно будет увидеть в соборе, а также снимки фресок представят на фотовыставках в парках и на бульварах.​