РИАМО - 16 фев. Президент США Джо Байден выступил с обращением к жителям России. В своей речи он заявил об отсутствии вражды между россиянами и американцами, сообщает газета «Известия».

«Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общие история и культура», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что страх перед США, НАТО или Украиной не оправдан. На территории Украины в настоящее время нет ракетного оружия стран альянса, «отправлять его туда» никто не собирается.

Байден также заявил, что информацию об отводе российских войск от границы еще нужно проверить.