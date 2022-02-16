РИАМО - 16 фев. Столичные следователи возбудили уголовное дело на родителей, которые не кормили и не выполняли добросовестно другие свои обязанности в отношении своих маленьких сыновей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дело возбуждено по ст. 156 и 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание).

В квартире жилого дома на улице Плеханова в Москве обнаружены два 8-месячных брата-близнеца. Детей долгое время не кормили. Мальчиков в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Предварительно установлено, что родители детей систематически злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни», - сказала Иванова.

Как сообщается на сайте СКР, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также дать процессуальную оценку действиям ответственных должностных лиц органов профилактики.