Россиянам, привитым вакциной «Спутник V», доступны для путешествий более 30 стран. Пока препарат не признан ВОЗ, почти все страны Европы – под запретом. Однако соотечественники готовы ехать за ковид-сертификатом за границу: они покупают туры или самостоятельно планируют путешествия. О том, в каких странах туристам могут поставить прививку и сколько это будет стоить, читайте в материале РИАМО.

Спрос на вакцинные туры

Пока российские вакцины признаны только в некоторых странах, россияне пытаются получить сертификат за рубежом. Это позволит соотечественникам свободно путешествовать по всей территории Евросоюза и США. Привиться за рубежом можно вакцинами Moderna, Janssen (Johnson& Johnson), Astra Zeneca и другими. Сделать это можно как с помощью вакцинного тура, так и самостоятельно.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, прививочные туры начали появляться осенью 2021 года. Сейчас в России есть четыре туроператора, которые предлагают отправиться в путешествие за уколом. Однако спрос на такие путевки только растет.

Как рассказал РИАМО президент Ассоциации «Рустайм» Олег Безродный, за период с сентября предыдущего года россияне потратили на вакцинный туризм за рубежом около 400 миллионов рублей.

«По прогнозам туроператоров, задержка с признанием ВОЗ российского «Спутника V» и снятие Евросоюзом ограничений для поездок граждан, привитых признанными на континенте препаратами, а также приближение летнего высокого сезона будут способствовать росту популярности вакцинного туризма», – отметил эксперт.

По его словам, если ВОЗ в ближайшее время не одобрит отечественную вакцину «Спутник V», то произойдет новый нерегулируемый всплеск спроса – на предстоящих майских праздниках желающих привиться импортной вакциной станет значительно больше.

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Выбор страны для вакцинации

По данным ассоциации «Рустайм», в настоящее время вакцинные туры предлагает все большее число туроператоров. Растет и число стран, куда можно отправиться за прививкой. Как отметила генеральный директор ООО «Никмар» Мария Ярошинская, популярными направлениями считаются Турция, Италия, Венгрия, Хорватия и Сербия. В последнее время в качестве страны для вакцинного тура стала популярна Армения. Вакцинация в этих странах может быть бесплатной или проводится за небольшую плату – от пяти до 75 евро.

Если в такие страны, как Турция, Сербия или Армения, россиянам визы не нужны, то стоит помнить, что попасть на территорию ЕС можно только по действующей шенгенской визе. Но и она не дает права свободно въехать, например, на территорию Италии. Добраться до этой страны можно будет через открытые Венгрию или Грецию. Также дороги открыты для тех, у кого есть деловое приглашение от итальянских партнеров.

Необходимо учитывать и ряд нюансов, которые существуют в отдельных странах. В той же Италии, по словам Ярошинской, вакцина может быть поставлена только человеку, имеющему местный ИНН, который не так просто оформить туристу самостоятельно. Как раз поэтому в Италию многие ездят с помощью вакцинных туров.

«Для получения прививки в большинстве стран достаточно просто заграничного паспорта. Сроки вакцинации зависят от количества компонентов вакцины. Так, Johnson&Johnson достаточно поставить одну прививку, а Pfizer, Moderna и остальные – две прививки с перерывом в три недели», – пояснила Ярошинская.

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Идеальное направление

Как рассказал РИАМО научный сотрудник МГУ, соруководитель магистерской программы «Маркетинг», работающий в сфере туризма и потребительского поведения в условиях пандемии, Александр Пахалов, идеальным направлением для медицинского туризма остается Сербия. Для поездки в эту страну не нужна виза. Кроме того, иностранцы могут выбрать одну из двух вакцин, признанных Евросоюзом, и сделать ее совершенно бесплатно.

«Сербия поддерживает вакцинный туризм на государственном уровне – соответственно, для туристов получение вакцины в Сербии является официальной возможностью, а не лазейкой», – отметил эксперт.

Стоимость вакцинного тура в Сербию в разных турагентствах составляет от 50 до 100 тысяч рублей в расчете на одного человека в зависимости от отеля, авиакомпании, срока пребывания. Однако можно сэкономить, отправившись за прививкой самостоятельно. В таком случае поездка может обойтись в 30-40 тысяч рублей.

«Две важные детали. Во-первых, вакцинные туры в Сербию важно планировать на выходные – бесплатная вакцинация для иностранцев в Белграде доступна с пятницы по воскресенье. Во-вторых, лучше бронировать отель, подключенный к государственной системе e-Turista – в таких отелях иностранцам помогают записаться на вакцинацию», – рассказал Пахалов.

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Опыт вакцинации за рубежом

Ольга из Москвы рассказала РИАМО, как она вакцинировалась за рубежом.

«В конце сентября 2021 года я поехала отдыхать в Хорватию, в город Сплит. Никакую вакцину в Европе я делать не собиралась, так как в августе закончила курс вакцинации «Спутником V», – рассказала она.

Будучи в Хорватии, Ольга узнала, что в страну организовывают вакцинные туры. Тогда девушке стало интересно, как там устроен процесс. Оказалось, что туристы могут сделать прививку, одобренную ВОЗ, совершенно бесплатно.

«До пандемии мне выдали шенгенскую визу на пять лет, и мне обидно, что я без гринпасс не могу ею воспользоваться. Собственно, только это меня мотивировало прийти в пункт вакцинации в Сплите», – объяснила Ольга.

На различных форумах писали, что попасть в пункт вакцинации можно, только зарегистрировавшись заранее, однако Ольга решила попытать удачу и прийти без записи. Вакцинация проходила на стадионе. У девушки проверили паспорт и узнали про сопутствующие заболевания. Ольга выбрала однокомпонентную вакцину Janssen.

«Сам процесс отличается от того, что у нас – медсестра работает без перчаток. Потом ты сидишь, охранник интересуется, все ли с тобой хорошо, и в случае чего предлагает пройти к врачу. Я себя хорошо чувствовала, никакой побочки у меня не было», – отметила она.

Однако самым интересным, по словам Ольги, оказалось ожидание гринпасса. Сразу после вакцинации выдают бумагу с датой проведения прививки, ФИО и названием вакцины. Через 14 дней человек может написать на почту Минздрава Хорватии: отправить скан паспорта и фото бумаги о вакцинации. После этого должны прислать гринпасс, который будет действовать по всей Европе.

«Я написала через 14 дней, но ответа не пришло. Напомнила о себе еще через пару недель и в ноябре 2021 года получила гринпасс. Сказать, что эта бумажка открыла мне все окна в Европу – ничего не сказать», – заключила Ольга.

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