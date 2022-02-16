РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. По программе господдержки Минмособлимущество передало главе крестьянского (фермерского) хозяйства земельный участок площадью 92 га в городском округе Щелково для сельскохозяйственного использования, сообщает пресс-служба министерства.

«Только в 2021 году Минмособлимуществом передан в аренду 51 земельный участок, находящийся в собственности Московской области, общей площадью 2547,7 га, в результате чего 29 подмосковных сельхозпроизводителей получили возможность расширить свой бизнес», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

По ее словам, работу по вовлечению земли в хозяйственный оборот проводят на системной основе, и реализация госпрограммы в сфере развития сельского хозяйства эффективно сказывается на данной отрасли.

Участки аграриям предоставляются сроком на 5 лет.