РИАМО - 16 фев. В самом центре Москвы почти завершено строительство нового здания Музеев Московского Кремля. Вскоре начнутся отделочные работы, сообщила генеральный директор культурного учреждения Елена Гагарина.

«Работы здесь идут полным ходом. В настоящий момент строители приступили к тому, чтобы осуществить отделочные работы. Они касаются и внешней декорации здания, и внутреннего пространства здания», - рассказала Гагарина на пресс-конференции.

Она добавила, что на данном этапе выкладывается свод здания и почти выложен фасад.

Во втором квартале 2022 года заработает онлайн-проект, который расскажет о строительстве этого здания и о том, какие экспонаты в нем представлены.

Также Гагарина рассказала, что в прошлом году количество посетителей Музеев Московского Кремля сократилось в 5 раз – зарегистрировали примерно 550 тыс. гостей. Такая тенденция связана с пандемией коронавируса и снижением потока иностранных туристов.