РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сюжета на телевидении об избиении ребенка куском сырого мяса в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ведомства.

В эфире одного из федеральных каналов сообщалось о жалобах родителей детей с особенностями развития на жестокое обращение в одном из центров развития в Красногорске. Ранее СМИ уже обращали внимание на сомнительные методы одного из специалистов по постановке речи. На опубликованных видеокадрах видно, что специалист силой удерживает ребенка, бьет его куском сырого мяса по голове и рукам, осыпает мальчика мукой и кидает ему в лицо кофейные зерна.

Организовать проверку доводов, изложенных в СМИ, и выяснить все обстоятельства инцидента поручили руководителю ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову.