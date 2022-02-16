РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Волонтеры Подольска узнали о том, как бороться с эмоциональным выгоранием на занятии от Ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В молодежном центре «Максимум» 15 февраля прошел интенсив «Добро.Школа» от Ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО для волонтеров округа. Среди участников были: специалист по работе с молодежью Юрий Шпилинов, SMM-специалист Милена Юняева и директор Ресурсного центра Федор Харитонов.

Волонтеры узнали, как бороться с эмоциональным выгоранием, приняли участие в тренинге на командообразование. Также им разъяснили, почему важно рассказывать о своей добровольческой деятельности в соцсетях, как именно это подавать в социальных проектах, которые реализуются на территории Московской области.