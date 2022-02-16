РИАМО - 16 фев. В этом году на северо-востоке Москвы благоустроят несколько скверов и зеленых территорий рядом с домами, работы проведут в рамках программы «Мой район», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, в Свиблове обновят скверы на улицах Снежной и Седова.

«Сквер на улице Седова выполняет транзитную функцию для прохода к реке Яузе и является востребованным прогулочным маршрутом микрорайона, в котором проживают 20 тыс. человек», - написал Собянин в своем личном блоге.

В Бабушкинском районе будет обновлена местная достопримечательность - сквер «Знаки зодиака» с 12 необычными металлическими скульптурами.

В районе Бибирево займутся благоустройством общественного пространства рядом с улицами Мелиховской, Белозерской и Лескова.

«Для любителей физкультуры и спорта, малышей и их родителей обновим игровые, тренажерные и детские площадки», - добавил мэр.

Помимо этого, порядок наведут в Южном Медведкове, в квартале рядом с улицами Сухонской и Молодцова, проездами Шокальского и Дежнева. Там обустроят новые площадки и облагородят дворы.

Также в рамках благоустройства в этом году работы пройдут на 8 школьных территориях. На них появятся новые детские игровые площадки и спортивные комплексы со стадионами.