РИАМО - 16 фев. Подмосковье обгоняет Москву и Санкт-Петербург по числу привитых от коронавирусной инфекции, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Как двигается вакцинация. Я продолжаю подхваливать Московскую область, потому что она сегодня дает охват вакцинации более высокий, нежели Москва, примерно на 10% разница», - сказал Онищенко на пресс-конференции.

Он отметил, что в Москве 49% жителей привились, в Подмосковье - 59%, в Санкт-Петербурге - 57,6%.

«В Китае привитого населения 89,7%, в Индии - 69,2%», - заключил Онищенко.