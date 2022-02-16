РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 фев. Холодную воду отключили в среду в ряде домов и учреждений на 8 улицах подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:30 для проведения работ на водопроводе ХВС на ул. 40 Лет Победы напротив д. 17 необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения.

Воды нет в домах по адресам: Объединения, 9/28; 6, 6А (кафе «Дюшес»), ЦТП, автостанция Балашиха-2 и диспетчерский пункт; автомойка; ТЦ (Объединения, 13); Свердлова, 6А; 24; 26, 26А (детсад №42); Калинина, 2А (детсад) 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17/10 корп. 1 и 2; 19; 21, а также ЦТП №№9/20, 10/20; №6; 40 Лет Победы, 5; 8; 9; 10; 16; 17, котельная №3 и ЦТП №6/20, стоматология №1, детсад №29 «Аистенок»; Кудаковского, 13; 17.

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.

Кроме того, в среду для проведения работ на водопроводных сетях в мкрн Керамик, ул. Свободы, д. 7А требуется временное прекращение подачи ХВС. Под отключение попадают: ул. Свободы, 7А и 9А.

Подачу холодной воды временно прекратили и на ул. Спортивной, 12, а также на ул. Орджоникидзе. Под отключение попали дома №№1; 2; 3; 15; 16; торговые павильоны и организации, расположенные в домах №№1A; 7А и 23 («Пятерочка»).