РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 22 679 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 3 499 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 904 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 902 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 741 675 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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