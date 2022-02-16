РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. В Подольске новая спецслужба начнет эвакуировать машины, мешающие проезду техники регоператора к контейнерным площадкам, сообщает пресс-служба регоператора МСК-НТ.

Регоператор по обращению с ТКО обратил внимание автовладельцев на необходимость правильной парковки во дворах и рядом с местами сбора отходов в зимний период. В правительстве Московской области нашли способ бороться с нарушителями, которые перекрывают своими автомобилями подъезды к контейнерным площадкам. В скором времени во всех округах создадут службы эвакуации, которые при необходимости будут убирать с проезда машины, припаркованные неправильно.

Автомобилистов также ждет штраф в размере 3 тыс. рублей за неправильную парковку. В настоящее время нарушителей успешно фиксируют при помощи мобильного приложения «Народный инспектор». В случае такой фотофиксации штраф за нарушение правил парковки приходит из МВД.

Запаркованные у контейнерных площадок автомобили препятствуют въезду спецтехники на площадку и мешают загрузке отходов. Это приводит к срывам графика вывоза ТКО и усложнению транспортной логистики. Неправильно припаркованные во дворах машины сужают внутридомовые дороги и тем самым создают аварийные ситуации. Лишают возможности проезда мусорововывозящую технику, грузовой транспорт коммунальных служб, машины скорой помощи.