РИАМО - 16 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Талдомского городского округа Юрием Крупениным. Обсуждались вопросы дальнейшего развития муниципалитета, в частности, в сфере сельского хозяйства. Отдельное внимание было уделено созданию рабочих мест, благоустройству территорий, поддержке врачей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Два года вы возглавляете городской округ Талдомский – территория удаленная, где всегда есть свои специфичные моменты. В этом году должны реализовать проект благоустройства, капитально отремонтировать школу. На отдаленных территориях важно (и об этом я говорил в своем обращении) создание рабочих мест. Экономика, привлечение инвестиций – это имеет принципиальное значение. Знаю, что в прошлом году вы активно вводили в оборот сельхозземли», - сказал Воробьев.

В 2021-м количество обрабатываемых площадей в муниципалитете увеличили более чем в 6,6 раза – до 4,8 тыс. га. Также возросли объемы производства картофеля - в прошлом году собрали 22 тыс. т, что в 2,2 раза превысило значение данного показателя за предыдущий период. Глава доложил, что в Талдомском городском округе производится почти 15% от всего сертифицированного картофеля РФ, который используется в качестве семян не только в Подмосковье, но и поставляется в другие регионы страны.

Кроме того, в муниципалитете создано свыше 650 рабочих мест, вдвое увеличилось число самозанятых.

В городском округе благоустроены 3 пешеходные зоны – в Талдоме, в поселках Вербилки и Запрудня. В 2021 году завершили первый этап работ в парковой зоне поселка Северный, а в этом году очистят водоем, обустроят береговую линию и пляж с насыпным песком. Также там появятся беговые дорожки, лыжная трасса и лесопарковая зона.

Еще один проект – объединение в единое целое парка «Солнечный берег» и сквера Остапюка в Запрудне. Цель – создать удобное городское пространство, которое обеспечит пешеходную доступность автобусной станции и прилегающих территорий. Первый этап работ намечен на 2022 год.

Преобразится и площадь Карла Маркса в Талдоме, также будет реконструирована колокольня. В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» завершены работы по обустройству тротуара площадью 800 кв. м вдоль храма.

«Здесь находится собор Михаила Архангела, которому исполняется 222 года. Вместе с площадью мы уже начали реконструкцию колокольни и в этом году обязательно ее закончим. Будем там делать все комплексно, чтобы сохранить исторический облик центра города», - сказал глава округа.

Талдомская средняя школа №1 построена еще в 1919-м. В этом году ее капитально отремонтируют - обновят и внутренние помещения, и фасад, и кровлю, и инженерные сети.

«Хочу сказать большое спасибо, что нашу школу включили в президентскую программу. Там у нас 500 учащихся. Мы уделяем образованию достаточно много времени, все больше ребят участвует в олимпиадах. Надеемся, что у нас и дальше будут хорошие результаты в образовании», - добавил Крупенин.

В завершение рабочей встречи губернатор акцентировал внимание на важности поддержки медиков.

«Сейчас серьезная нагрузка на медицину, в том числе из-за последнего штамма омикрон. Его специфика в том, что он бьет именно по амбулаторному звену. У нас есть ряд программ, которые обеспечивают заботу, поддержку медиков, в том числе, направленных и на привлечение новых специалистов. Прошу обратить на это внимание, а врачам передать самые добрые пожелания», - сказал Воробьев.