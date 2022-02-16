РИАМО - 16 фев. В текущем году в столице на территории реорганизуемых промзон планируется ввести в эксплуатацию 90 объектов недвижимости. Их общая площадь составит более 3,8 млн «квадратов», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В текущем году на территории бывших промзон планируем ввести 90 объектов различного назначения общей площадью более 3,8 млн кв. м, в том числе социальную инфраструктуру: школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Часть этих объектов построят инвесторы, также они введут на этих территориях около 1,6 млн кв. м жилья», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что реорганизация территории бывших производственных цехов ведется на севере столицы с 2014 года. В этом году завершится первый проект редевелопмента части промзоны «Братцево», расположенной на ул. Адмирала Макарова, вл. 6.

«В этом году завершится строительство жилого комплекса в бывшей промзоне «Братцево» на 2 тыс. квартир, выполненного в едином архитектурном стиле. Во втором квартале текущего года строители планируют ввести в эксплуатацию последний жилой дом комплекса», – отметил Бочкарев.

Редевелопмент данной территории проводит концерн «Крост». По словам его гендиректора Алексея Добашина, проект предусматривает создание сбалансированного городского квартала.

«Мы проводим редевелопмент промзоны «Братцево» с сохранением и развитием научно-производственной функции территории. Сегодня здесь создан целый научный кластер: технопарк, инжиниринговый центр, опытная учебно-научная экспериментальная приборная база, учебный центр», – подчеркнул Добашин.

Кроме того, там возвели торговую галерею и создали новое общественное пространство – благоустроенную набережную Головинского канала.

Ранее Андрей Бочкарев сообщал, что в 2022 году на бывших промышленных территориях возведут 15 соцобъектов за счет инвесторов.