РИАМО - 16 фев. Вирусолог, профессор центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что нельзя исключать появления новых штаммов коронавируса. Однако это навряд ли произойдет, сообщает News.ru.

«Вероятность (появления новых мутаций коронавируса – ред.) есть, но она невелика. Во-первых, этому препятствует вакцинация. Сейчас уже мир в значительной степени привился — около 50%, много людей переболели», – сказал Альтштейн.

Он также подчеркнул, что во время пандемии распространение получили 4 штамма – уханьский, британский, дельта и омикрон.

«Целый ряд штаммов нашли в мире, не получивших распространения. Мы уже не те, что были 2 года назад», — сказал вирусолог.

Он напомнил, что последняя мутация – омикрон – гораздо заразнее, но смертность снизилась.

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