РИАМО - 16 фев. Депутаты Мосгордумы приняли в целом проект закона, который закрепляет понятие «книжных памятников» и расширяет данный перечень, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 20 Закона города Москвы от 23 сентября 2009 года № 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы» на заседании в среду представил заместитель председателя Мосгордумы, руководитель рабочей группы по вопросам москвоведения и развитию Парламентской библиотеки Мосгордумы Степан Орлов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в новой редакции к книжным памятникам относятся не только рукописные книги и печатные издания, но и иные документы, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования.

«К иным документам <…> относятся, например, рукописные географические карты и атласы Российской империи, ее отдельных частей, карты и планы городов, рекламные информационные плакаты, распространявшиеся в Российской империи», - пояснил Орлов.

Кроме того, библиотекам Москвы будет предоставлено право осуществлять экспертизу документов для их отнесения к книжным памятникам, а также для внесения изменений в сведения о книжном памятнике в реестре книжных памятников.

Орлов добавил, что принятие законопроекта позволит актуализировать правовое регулирование вопросов, связанных с государственным учетом книжных памятников в Москве, а также привести законодательство города в соответствие с федеральным.