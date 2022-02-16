РИАМО - 16 фев. Сборная России по хоккею обыграла датчан и вышла в полуфинал на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Китае, сообщает Газета.ru.

Первый гол забросил Вадим Шипачев. Это случилось на 14-й минуте. Сборная Дании ответила голом во втором периоде. Затем вновь отличились россияне. В третьем периоде российские хоккеисты забросили еще одну шайбу. Матч закончился со счетом 3:1.

В среду на Играх пройдет еще два четвертьфинальных матча: между финами и швейцарцами, а также между шведами и канадцами.

Игры в полуфинале Олимпиады стартуют 18 февраля.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>