РИАМО - 16 фев. В Москве за минувшие сутки было госпитализировано 1036 человек с Covid-19, что на 7,7% меньше, чем днем ранее (1122), следует из данных столичного оперштаба.

К аппаратам ИВЛ в московских больницах подключены 625 Covid‑пациентов. В городе за сутки выявлено 11 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки в Москве умерли 87 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, выздоровели 37 779 человек.

За все время пандемии в городе выявили 2 632 914 случаев заражения Сovid-19. Общее число выздоровевших составляет 2 281 792 человека, скончались 40 273 пациента.