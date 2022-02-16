РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Холодное водоснабжение отключат в нескольких домах на улице Карбышева, гимназии и женской консультации Красногорска до 17:00 среды в связи с аварийными работами, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Запланировано отключение ХВС на улице Карбышева в домах №№7, 9, гимназии №2, женской консультации до 17:00 в связи с заменой аварийного узла на магистральном водопроводе.

Бочки с питьевой водой стоят на улице Карбышева между домами №№7 и 9 и на территории гимназии.