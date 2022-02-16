РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области 18 февраля проведет прием жителей Подольска в режиме онлайн, сообщается на сайте администрации округа.

Прием будет проводиться на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск в режиме видеоконференцсвязи по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Время приема - с 10:00 до 13:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.