РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 35 863, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 3 499 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 904 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 902 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 741 675 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>