РИАМО - 16 фев. В 2022 году на северо-западе столицы заменят 220 лифтов в жилых домах. Во всем мегаполисе под замену пойдут более 2,2 тыс. лифтов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Больше всего лифтов планируется заменить в доме №7, корпусе 1 в Неманском проезде. В этом 12-этажном доме 1979 года постройки обновят 16 лифтов.

Самыми высокими в округе зданиями, где проведут работы по замене оборудования, станут строения по адресам: улица Вилиса Лациса, дом №25, корпус 1; проспект Маршала Жукова, дом №47 и Строгинский бульвар, дом №2, корпус 1. Эти 22-этажные дома были построены в 1996-1997 годах.

В районе Щукино планируется заменить лифты в здании, построенном в 1953 году. Дом №48 по улице Живописной станет самым старым в округе, где проведут работы.

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