РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 фев. Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов провел прием граждан в общественной приемной Подольска, он взял в работу просьбу жителей установить на хоккейной площадке холодильную систему для льда, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Родительская общественность в лице Екатерины Пылаевой и тренера детской хоккейной команды «Десна» Дмитрия Мораря обратились к депутату с просьбой посодействовать в установке холодильной системы льда на хоккейной площадке на улице Профсоюзная. Жители рассказали депутату о проходящих там мероприятиях. Отметили также, что спортивный объект пользуется большой популярностью среди спортсменов и сторонников здорового образа жизни. Также подняли вопрос о возможном выделении ставок активистам, которые в течение года помогают следить за состоянием спортивной площадки. Обращение принято депутатом в работу.

«Встречи с жителями – важная часть работы депутата, они помогают напрямую узнать о проблемах и пожеланиях людей, детально разобраться и выработать пути решения», - сказал Фетисов.

Записаться на прием к члену Высшего совета партии «Единая Россия», депутату Госдумы Фетисову можно по телефону: 8(985)440-63-99.