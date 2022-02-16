РИАМО - 16 фев. Жители Подмосковья теперь могут на региональном портале госуслуг утвердить схему раздела или объединения земельных участков онлайн. Эта услуга стала доступна для физлиц, ИП и юрилиц, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья могут подать заявление об утверждении схемы раздела или объединения земельных участков на региональном портале госуслуг. Решение о предоставлении услуги придет в личный кабинет заявителя. Это абсолютно новая услуга на портале», - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она напомнила, что до этого услугу можно было получить только очно. Для этого нужно было приходить в администрацию муниципалитета.

Новая услуга будет востребована у тех, у кого земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или на праве аренды.