РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 фев. Минувшей ночью на Щелковском шоссе молодые люди на автомобиле ВАЗ врезались в фуру, помощь пострадавшим оказали спасатели Щелкова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 2:30 на Щелковском шоссе произошла авария, трое человек оказались зажаты в машине. Началось переохлаждение. Сотрудники Службы спасения Щелково немедленно выехали на место. Пришлось использовать весь имеющийся арсенал спецсредств, чтобы извлечь ребят. Все остались живы.

Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения.