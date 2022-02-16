РИАМО - 16 фев. В Москве выздоровели еще 37 779 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, всего число вылечившихся в городе составляет 2 281 792 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в столице выявили 11 262 новых случая заражения Covid‑19, с начала пандемии в городе зафиксировано 2 632 914 таких случаев.

Победить пандемию позволит массовая вакцинация. Для ее проведения в России разработали и зарегистрировали несколько вакцин.

Москвичи могут сделать прививку от коронавируса в городских поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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