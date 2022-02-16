РИАМО - 16 фев. На северном отрезке московского скоростного диаметра на 76% завершено строительство одной из самых длинных эстакад столицы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра от Дмитровского до Ярославского шоссе сегодня возводится одна из самых длинных эстакад столицы протяженностью 2,4 км. В настоящий момент ее строительство завершено на 76%», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эстакада основного хода новой трассы протянется от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе, пересекая участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савеловское направление МЖД.

«В настоящее время ведется монтаж пролетных строений эстакады и монтаж кабельной канализации, подпорные стены уже полностью готовы», - уточнил Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр». После этого через весь город можно будет проехать без единого светофора за 40 минут и при этом минуя центр.