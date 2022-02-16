РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи решается вопрос обманутых дольщиков ЖК «Диалект» в поселке Пироговский, сообщил глава округа Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что администрацией совместно с фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья, а также представителями ресурсоснабжающих организаций проведено рабочее совещание.

В настоящее время ресурсоснабжающими организациями подготовлены технические условия для присоединения дома к инженерным сетям. Уже ведутся работы по заключению договоров технологического присоединения между фондом и РСО.

Азаров добавил, что также в июле прошлого года министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства: корпус 1 и 2 ЖК «Федоскинская слобода» в Мытищах.

216 дольщиков ЖК «Федоскинская слобода» восстановили свои права при содействии Минжилполитики Подмосковья и администрации округа.