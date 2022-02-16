РИАМО - 16 фев. В России за прошедшие сутки госпитализация потребовалась 19 573 заразившимся коронавирусом. Это на 10,3% меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 179 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить 172 468 пациентов, скончались 748 инфицированных.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 14 659 880 случаев Covid-19. Полностью выздоровели 11 643 393 человека, умерли 342 383 пациента.

В России продолжается массовая вакцинация граждан от коронавируса. Тем, кто сделал прививку более 6 месяцев назад, необходимо поставить повторную прививку.

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