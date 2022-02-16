РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 фев. Сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД России по городскому округу Домодедово провели День открытых дверей для старшеклассников Востряковского лицея №1, сообщает пресс-служба управления.

Полицейские рассказали ребятам о работе дежурной части, провели для них экскурсию по управлению, показали ребятам условия службы действующих сотрудников. Учащихся лицея также проинформировали об условиях поступления в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, показали выпуск авторской программы об учебе в филиале г. Рузы и предоставили памятки с необходимой информацией о получении образования в высшем учебном заведении.

Учащиеся также побывали в тире УМВД, а полицейские-кинологи рассказали о породах служебных собак и показали, как четвероногий напарник помогает при задержании правонарушителей.