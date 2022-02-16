РИАМО - 16 фев. Количество пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье, увеличилось за сутки на 9755 человек и достигло 741 675 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в Московской области выявили 3499 новых случаев инфицирования Covid-19, общее число таких случаев с начала пандемии составляет 904 601. За сутки госпитализировано 755 пациентов.

Жертвами болезни в регионе стали 13 902 человека, в том числе 30 пациентов скончались за минувшие сутки.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье составляет 66,5%.

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