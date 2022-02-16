РИАМО - 16 фев. Около 30 млн книг взяли жители Московской области в местных библиотеках за 2021 год, число читателей в регионе выросло, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

«Жители Подмосковья взяли порядка 30 млн книг в библиотеках за 2021 год. Это на 7 млн больше, чем годом ранее», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она также отметила, что количество читателей увеличилось на 14% по сравнению с 2020 годом и составило 1,7 млн человек.

«Самыми популярными авторами у жителей Подмосковья оказались Джоан Роулинг с серией книг о Гарри Поттере, Александр Пушкин, Федор Достоевский и Николай Носов», – добавила Каклюгина.