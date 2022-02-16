РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 фев. В городском округе Мытищи в ходе совещания обсудили вопросы защиты граждан от нападения бродячих собак, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

Покатило совместно с советником губернатора Московской области по вопросам регулирования численности безнадзорных домашних животных Илоной Броневицкой и профильными сотрудниками контрольного управления принял участие в совещании, посвященном вопросу подготовки изменений законодательства РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.



Совещание проходило в формате видеоконференции, что позволило обсудить тему с разных сторон и объединить большое количество ведомств и структур для решения задачи. Участниками совещания также стали представители органов власти регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций.

В ходе совещания были выдвинуты предложения по оптимизации работы с животными без владельцев, с целью снижения негативного влияния бездомных животных на жителей городов и населенных пунктов.