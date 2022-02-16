РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. Студентам колледжа в подмосковном Красногорске рассказали о вреде наркотиков, алкоголя и курения, сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

Сотрудники полиции УМВД России по горокругу Красногорск в рамках Единого дня профилактики провели беседы со студентами Красногорского колледжа.

Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали подросткам о пагубном влиянии наркотической, табачной и спиртосодержащей продукции на организм. Им напомнили, что зависимость от запрещенных веществ может нанести необратимый урон организму человека и его психике. Учащимся также разъяснили предусмотренную законом административную и уголовную ответственность за подобные правонарушения.

Особое внимание спикеры уделили профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, проинформировали о мерах безопасности и необходимости быть бдительными, а также избегать контактов с незнакомыми людьми.

По итогам встречи ребята пообещали полицейским быть законопослушными и вести активный образ жизни.