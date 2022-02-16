РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 фев. Перевозчики в подмосковном Королеве пообещали устранить все нарушения на маршрутах, сообщил помощник депутата Госдумы Андрей Чермошенцев.

В Королеве прошло совещание с представителями компаний-перевозчиков «Домтрансавто» и «Ранд-Транс». Совещание было организовано заместителем главы города Павлом Котовым. В нем также приняли участие члены муниципальной общественной палаты.

«Задал самые важные вопросы, которые волнуют всех жителей нашего города: когда прекратятся нарушения в графике движения автобусов и возможности оплаты банковскими картами и оборудованы ли автобусы системой навигации, ведь маршруты «Домтрансавто» и «Ранд-Транс» не отображаются в системе Яндекс-транспорт», - сказал Чермошенцев.

По его словам, представитель перевозчика пообещал дать по всем вопросам ответ к следующему совещанию. И в очередной раз пообещал устранить все нарушения на маршрутах.

Отдельно обсудили вопрос с маршрутом №45 (Подлипки-Пушкино), который жители не могут найти на протяжении уже почти года. Перевозчик заверил, что автобус ходит, но с опозданием.

«Ранее Минтранс в письменном ответе на депутатский запрос, который я отправлял от Госдумы, обещал держать все проблемы на контроле», - добавил Чермошенцев.

Все вопросы помощник депутата продолжит держать на контроле и, если через месяц проблемы не решатся, то последуют повторные обращения в Минтранс и контролирующие органы.