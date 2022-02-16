РИАМО - 16 фев. В Москве за минувшие сутки скончались 87 пациентов с коронавирусом, всего в городе болезнь унесла жизни 40 273 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в Москве выявлено 11 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии составляет 2 632 914.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица прошла пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

Ранее врач рассказал, что коронавирусная инфекция может привести к поражению нервной системы. При таком развитии событий наиболее опасными последствиями могут стать повреждение головного мозга, энцефалопатия, делирий и кома.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>