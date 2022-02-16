РИАМО - 16 фев. Земельный участок в районе Ново-Переделкино передадут под строительство многофункционального комплекса «Боровка». Он будет возведен по адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 35, стр. 1, сообщает пресс-служба Москомстроинвеста.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении данной территории согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным.

Сейчас на участке площадью 0,7 га расположено частично демонтированное здание.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, суммарная поэтажная площадь будущего многофункционального комплекса будет составлять около 8,34 тыс. кв. м. Согласно проекту, здание будет четырехэтажным с эксплуатируемой кровлей.

«В комплексе будут предусмотрены физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, банки, объекты бытового обслуживания, офисы, кафе, автосервис», - пояснила Пятова.