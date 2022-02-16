РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 фев. Благоустройство сквера им. академика В.Я. Бруя в Королеве обсудят с жителями 17 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проектной организацией совместно с администрацией Королева планируется проведение мероприятия по обсуждению проекта благоустройства сквера им. академика В.Я. Бруя.
Встреча пройдет 17 февраля в 18:00 на территории сквера по адресу: улица Героев Курсантов, д. 3, у фонтана.
Принять участие во встрече смогут все желающие.
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