РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 фев. Благоустройство сквера им. академика В.Я. Бруя в Королеве обсудят с жителями 17 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проектной организацией совместно с администрацией Королева планируется проведение мероприятия по обсуждению проекта благоустройства сквера им. академика В.Я. Бруя.

Встреча пройдет 17 февраля в 18:00 на территории сквера по адресу: улица Героев Курсантов, д. 3, у фонтана.

Принять участие во встрече смогут все желающие.