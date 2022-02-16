РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 фев. В подмосковном Красногорске 27 февраля откроют «Масленичные палаты», в которых юные горожане смогут поучаствовать в мастер-классах и сфотографироваться со сказочными персонажами, сообщил «РИАМО в Красногорске» директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

В детском городке «Сказочный» начали подготовку к Масленице. Вместо «Замка Снежной королевы», который работал в новогодние праздники, в парке обустроят «Масленичные палаты».

«27 февраля будет торжественное открытие «Масленичных палат». С 28 февраля по 5 марта здесь с 16:00 до 18:00-19:00 будут проводиться творческие мастер-классы и фотосессии», - сказал Ковтун.

Мастер-классы пройдут по разным направлениям – танцевальные, цирковые, по изготовлению масленичных кукол, танцевальные, песенные и так далее.

Директор учреждения подчеркнул, что принять участие в мастер-классах ребята смогут бесплатно. Количество участников ограничено, так что потребуется предварительная запись на сайте «Парков Красногорска».

Основные масленичные гуляния в парках Красногорска запланированы на 6 марта. Народные гуляния стартуют в 12:00. Гостей праздника ждут концерт, масленичный столб, качели, ремесленная слобода, фотозона, ярмарка, чаепитие в русском стиле. Планируется сжигание чучела. Хедлайнером мероприятия станет международный арт-проект «Баба-Яга».