РИАМО - 16 фев. В России за минувшие сутки умерли 748 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Жертвами инфекции стали уже 342 383 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране зафиксировали 179 284 новых случая Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 172 468 пациентов с коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 14 659 880 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 11 643 393 человека.

У россиян есть возможность привиться от инфекции одной из отечественных вакцин. Вакцинация проводится бесплатно в медучреждениях всех регионов РФ.

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