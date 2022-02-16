РИАМО - 16 фев. В столице за сутки выявили 11 262 случая заражения Covid-19, с начала пандемии в городе зафиксировали 2 632 914 таких случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за прошедшие сутки подтвердилось 179 284 новых случая заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 14 659 880 случаев заболевания.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 59,5%.

В мегаполисе наблюдается большая нагрузка на амбулаторное звено из-за распространения штамма коронавируса омикрон. С конца января горожане с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу через интернет - на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

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