РИАМО - 16 фев. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов принял участие в митинге, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба главы городского округа.

Вместе с Каторовым возложил цветы к Вечному огню, почтил память погибших и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. На мероприятии также присутствовали депутаты городского Совета депутатов, председатель совета ветеранов города Валерий Нечай, а также учащиеся школ. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

«Подвиг ветеранов навсегда останется незабываемым примером стойкости и мужества, преданности своему делу и верности Родине. Наша задача - передать память, которой мы гордимся, которую мы чтим, следующим поколениям. Желаю всем ветеранам Афганистана и участникам других вооруженных конфликтов здоровья, благополучия и успехов. Пусть ничего не потревожит сегодняшний мир, добытый ценою ваших усилий!» - сказал Каторов.

15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских военнослужащих.