РИАМО - 16 фев. За минувшие сутки в Московской области подтвердилось еще 3499 случаев инфицирования коронавирусом, общее число случаев достигло 904 601, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Самым надежным способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Заболевают лишь 2-5% от числа привитых. Самолечение при коронавирусной инфекции может привести к серьезным осложнениям.

В Подмосковье вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививки делают в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

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