РИАМО - 16 фев. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 179 284 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране выявили 14 659 880 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Санкт-Петербурге выявили - 17 151 случай заражения, в Москве - 11 262, в Красноярском крае - 7 193.

На сегодняшний день единственным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе страны.

Формирование достаточного уровня коллективного иммунитета позволит победить пандемию. По данным на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета россиян составляет 61,9%.

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